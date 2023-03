"David? Pornografico". Florida, preside licenziata per averlo mostrato

Mostra il David, preside licenziata nella Florida di DeSantis

La preside della Tallahassee Classical School della Florida è stata licenziata dopo che alcuni genitori si sono lamentati del fatto che ai loro figli di prima media è stata mostrata la scultura del "David" di Michelangelo del XVI secolo, e uno di loro l'ha definita "pornografica", secondo quanto riportato dal Tallahassee Democrat.

Come racconta il Corriere della Sera, "Hope Carrasquilla, preside della Tallahassee Classical School, è stata costretta a dimettersi dalle famiglie infuriate perché ai loro figli di 11- 12 anni era stata mostrata, all’insaputa di padri e madri, l’immagine del David di Michelangelo: una delle statue più famose e celebrate al mondo ma, ahimè, un nudo, per questo addirittura bollata da qualche genitore come un’opera pornografica".

Il consiglio della scuola ha deciso di dare alla preside la possibilità di dimettersi o di essere licenziata dopo meno di un anno di lavoro. La mossa arriva mentre i conservatori in Florida e altrove si battono per aumentare il loro contributo all'istruzione primaria. La scultura in marmo di Michelangelo della figura biblica del David fu realizzata tra il 1501 e il 1504, originariamente commissionata per una cattedrale italiana. Oggi si trova alla Galleria dell'Accademia di Firenze.

Carrasquilla ha detto di aver insegnato educazione classica per un decennio e di sapere che "ogni tanto c'è un genitore che si arrabbia per l'arte rinascimentale". La reazione del presidente del consiglio scolastico, Barney Bishop, non l'ha sorpresa, ma il fatto che gli altri membri del consiglio lo abbiano seguito è stato inaspettato.