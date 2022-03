David Rossi, mail "Help" con data contraffatta? La spiegazione della polizia

Morte David Rossi, la Polizia Postale spiega il motivo del cambio data della mail di richiesta aiuto

Sembra venir chiarita davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi l'anomalia informatica per cui la mail 'help' in cui il capo della comunicazione di Mps annunciava l'intenzione di suicidarsi all'ad Mps Fabrizio Viola il 4 marzo 2013 riporta come data di creazione quella del 7 marzo, il giorno dopo la morte da una finestra di Rocca Salimbeni (ne avevamo parlato qui).

"C'e' una spiegazione plausibile", ha detto l'ispettore superiore tecnico Claudio Di Tursi della Polizia postale di Genova, audito dalla commissione. "Da atti dell'inchiesta di Siena risulta un documento che dice che la Polposta di Siena in data 7 marzo 2013 aveva chiesto alla struttura informatica di Mps di fare estrazione dei server exchange della casella e-mail di Rossi. Questo e' stato fatto ed e' stato creato un archivio" ed "e' in questa operazione che la singola casella di posta viene modificata e percio' troviamo la data del 7" anziche' del 4 marzo.

"Estrapolare dati incide sulla data di creazione?", e' stato chiesto. "Si' - ha risposto Di Tursi -. Microsoft dice che e' un modo per agevolare le operazioni di copia". Di Tursi, ricordando che di un pc portatile non e' stata disponibile recuperare una copia forense uguale all'originale per un danneggiamento dell'hard disk, ha comunque ricostruito che comunque un "backup parziale dei dati e' stato comunque possibile farlo" e dall'hard disk sono emerse le "e-mail dialoghi tra Viola e Rossi, anche la mail Help".

Questa e-mail "fu scritta in due versioni. Una e' stata cancellata dove diceva semplicemente 'Stasera mi uccido' ed era nella posta cancellata, l'altra e' quella 'Stasera mi suicido, aiutatemi !!!!' e venne inviata subito dopo" il 4 marzo 2013.



