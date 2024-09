David Rossi, nuovo colpo di scena: l'uomo che guardava il suo cadavere potrebbe essere il killer di Prati

David Rossi, l'esame antropometrico potrebbe far emergere finalmente la verità

Si riapre per l'ennesima volta il caso relativo alla morte di David Rossi, il capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena trovato senza vita il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio nella città toscana. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha commissionato al Ris un esame antropometrico. Si tratta - in base a quanto risulta a La Repubblica - dell'ennesima evidenza di un legame sospetto tra la morte di Rossi e il killer Giandavide De Pau, l’ex autista del boss Michele Senese, l’uomo che due anni fa ha ucciso tre donne in mezza mattinata nel cuore di Roma, nel quartiere Prati.

I motivi per cui chi indaga ha commissionato questo particolare esame al Ris sono diversi. Si vuole confrontare il corpo di De Pau con quello del misterioso uomo ripreso nel vicolo Monte Pio mentre guardava la salma di David Rossi. Decisivi per la decisione di procedere con questo ulteriore test sono stati: la testimonianza di un pregiudicato, la confessione del killer di Prati, la morte di diverse escort e un paio di filmati. De Pau infatti - prosegue La Repubblica - si è autoaccusato della morte di David Rossi, o quantomeno ha detto di avere a che fare con quel delitto. Lo ha fatto davanti a due poliziotti e la circostanza è emersa circa un anno fa, quando il legale che lo assiste nella vicenda del triplice femminicidio ha chiesto di sentire gli agenti per dimostrare la poca lucidità del suo assistito, per far capire che parla a vanvera.