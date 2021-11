David Rossi, si riapre il caso: un manichino virtuale per simulare la caduta

David Rossi, la commissione di inchiesta affida la perizia ai carabinieri: 49 quesiti. Un manichino virtuale per simulare la caduta

La Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta da Pierantonio Zanettin, ha affidato ai carabinieri nuove perizie. La Commissione si è rivolta al Reparto investigazioni scientifiche di Roma del Racis e al Reparto indagini tecniche del Ros. Quarantanove i quesiti posti per fare chiarezza su diversi aspetti legati al caso dell'ex capo della comunicazione di Mps.

La dinamica e il modo in cui David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps, è precipitato dalla finestra del suo ufficio saranno simulati con un manichino antropomorfo virtuale. E' una delle perizie affidate dalla Commissione di inchiesta sulla morte di Rossi, presieduta da Pierantonio Zanettin, ai carabinieri per fare luce sul caso.

"C'è la volontà di fare luce sui coni d'ombra rimasti inesplorati in precedenti inchieste". Lo ha detto il presidente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, Pierantonio Zanettin, presentando, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, l'affidamento di perizie con 49 quesiti ai carabinieri. Come Commissione, "abbiamo espresso perplessità su una serie di aspetti" e per questo motivo è stato deciso di richiedere "accertamenti tecnici molto complicati e sofisticati" rivolgendosi "ai corpi speciali dei carabinieri, Racis e Ros, che abbiamo individuato come il 'top'".