De Magistris e gli ex pm "giustizialisti" pentiti

“Per me, sul caso Diciotti, Matteo Salvini aveva torto. Ma se tu, magistrato, ritieni, invece, che abbia ragione e poi brighi, con alcuni tuoi colleghi, per attaccarlo, dimostri che non sei un magistrato. È un atto gravissimo, che fa venir meno l’indipendenza e la neutralità costituzionale della tua funzione. E, inoltre, la magistratura si è, spesso, compattata contro la politica, a senso unico”.

Così parlò, ieri, Intervistato da “Libero”, Gigino de Magistris. Spuntano gli ex magistrati giustizialisti “pentiti”.? “Pentimenti” sinceri ?...Vedremo.

Assente, sinora, l’autocritica, almeno parziale, sull’utilizzazione di delicate inchieste, con notevole risalto mediatico, come trampolino di lancio per carriere politiche, da fare...Ingroiare agli italiani.