Denise Pipitone, l’ex pm Maria Angioni è indagata per false dichiarazioni

Denise Pipitone, ex pm di Marsala Angioni che indagò sul caso è ora indagata per false dichiarazioni a pubblico ministero dalla stessa procura

L’ex pm, che seguì le fasi iniziali dell'indagine sul caso della scomparsa di Denise Pipitone a Mazara del Vallo, l'1 settembre del 2004, è stata interrogata oggi 22 giugno. La magistrata siciliana Angioni, attualmente giudice del lavoro a Sassari, ha ricevuto un invito a comparire e l’avviso di garanzia. Nelle scorse settimane è stata alla ribalta mediatica per via di clamorose dichiarazioni, tra le quali alcune che dicevano Denise viva, con un marito e una figlia. E altre su tentativi di depistaggio, connivenze e falle gravissime nell'inchiesta sulla sparizione di Denise che aveva condotto 17 anni fa. Affermazioni dopo le quali è stata sentita come testimone dai magistrati della Procura di Marsala, tornati a indagare sul caso, e che avrebbe confermato agli stessi. Le accuse riferite però dall’ex pm, passate alle indagini dei colleghi di Marsala, non avrebbero trovato alcun riscontro e sono valse alla Angioni l'incriminazione per false dichiarazioni a pm.

LEGGI ANCHE

Denise, pm Angioni: è polemica. Di Pisa: "Fantasie". Crolla l'alibi di Ghaleb