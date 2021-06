Denise, una ragazza ha riconosciuto la donna del video di Milano

Denise Pipitone, dopo settimane di appelli in tv una ragazza riconosce la donna del video girato dalla guardia giurata Felice Grieco a Milano nell’ottobre 2004

Nel video veniva ripresa anche una bambina di nome “Danas”. Stando alla ragazza che si è spontaneamente presentata alle forze dell’ordine la donna si chiamerebbe Florina e all’epoca del loro incontro viveva in un campo nomadi nei pressi di Parigi. La ragazza avrebbe riconosciuto Florina dai video mostrati in tv in queste ultime settimane, il loro incontro risale al 2018. Stando al racconto della ragazza Florina ha una figlia adottiva che non era a conoscenza di chi fosse la famiglia biologica, non sapeva la sua reale età e parlava un po' italiano. Ad insospettire la ragazza il fatto che venisse controllata in modo particolare dal nucleo famigliare del campo rom. La ragazza che ha effettuato il riconoscimento ha vissuto a lungo a Cesate, nel milanese, mentre oggi vive in Campania. Le prime informazioni questa sera nel corso di “Lombardia Nera” alle 20.30 su Antenna 3.

Risalgono ai giorni scorsi le dichiarazioni della guardia giurata Felice Grieco che ha affermato di aver riconosciuto la donna che era in compagnia della bambina e che chiamava la piccola. L'uomo vide a Milano, davanti ad una banca, una bimba "somigliante a Denise Pipitone in compagnia di un gruppo di rom" e chiamò la polizia.