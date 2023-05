Disabilità: nasce “Inclusyon”, società di recruiting per le categorie protette

Disabilità: nasce “Inclusyon”, la società di recruiting per le categorie protette

Ha sede a Milano, e ha il compito di facilitare l'incontro tra aziende, pubbliche e private, e lavoratori appartenenti alle categorie protette. Si tratta di Inclusyon, neonata società completamente specializzata nella ricerca e selezione di personale disabile.

Con il suo team di esperti altamente qualificati, composto da professionisti delle risorse umane, psicologi abilitati e consulenti specializzati in Diritto del Lavoro, Inclusyon agevola quindi l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette con progetti di ricerca e selezione flessibili, mirati e veloci. “Siamo verticalmente specializzati nel recruiting di professionisti qualificati appartenenti alle categorie protette”, afferma Nicolò Fiordelmondo, direttore di Inclusyon. “Con più di 110 mila lavoratori qualificati appartenenti alle categorie protette in database e con le nostre competenze verticali e specialistiche, le aziende possono contare su di noi quando intendono rafforzare il valore sociale del loro business o quando necessitano di un supporto per ottemperare - o continuare ad adempiere - all’obbligo di legge”.

Disabilità e lavoro, qual è la situazione in Italia

Resta rilevante lo svantaggio nel mercato del lavoro delle persone con disabilità: in Italia, stando alle ultime rilevazioni, i disoccupati sono all’incirca 1 milione, ovvero circa la metà dei disoccupati totali. E il tasso di disoccupazione molto elevato è dovuto principalmente proprio alla generale difficoltà di incontro tra lavoratori categorie protette e aziende.