Domenica, 16 agosto 2020 - 13:06:00 Discoteche verso la chiusura in tutta Italia: vertice governo-Regioni Discoteche, il governo va verso la decisione di chiuderle in tutta Italia per l'aumento di contagi da covid. Pronto un provvedimento di ristoro per i gestori

Discoteche verso la chiusura in tutta Italia: vertice governo-Regioni Vertice urgente tra Governo e Regioni dedicato alle discoteche e ai luoghi da ballo: presenti i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli. Si va verso la chiusura dei locali dove si danza. In caso di chiusura il governo ha pronto un provvedimento di ristoro dei guadagni perduti: sul tavolo al momento ci sono 100 milioni di euro. L'aumento dei contagi in Italia degli ultimi giorni (oltre 600 nel sabato di Ferragosto) porta verso una nuova restrizione. Ricordiamo che venerdì il governatore del Veneto, Luca Zaia e quello dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini avevano firmato un'ordinanza che disponeva l'obbligo di mascherine mentre si balla e con i locali a capienza dimezzata. Sino ad oggi solo Calabria e Basilicata avevano invece deciso di chiudere le discoteche.