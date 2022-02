Don Euro, l'ex prete di Massa Carrara condannato per estorsione a 7 anni

Don Euro, l’ex prete di Massa condannato a 7 anni e mezzo per estorsione

Luca Morini, l’ex parroco di Massa (Massa Carrara) meglio noto come Don Euro, è stato condannato a sette anni e mezzo di pena. Come scrive l’ANSA, la condanna è dovuta a un episodio di estorsione a danno del suo ex vescovo e per l'accusa di sostituzione di persona. Su don Euro pendevano altre accuse, da cui è stato assolto: dall’ episodio di estorsione a una suora, alla sostituzione di persona fino alle accuse di autoriciclaggio e cessione di droga. Il riconoscimento della semi infermità e valsa a Morini una riduzione della pena, per cui il pm aveva inizialmente chiesto 8 anni e mezzo di reclusione.

Don Euro, così soprannominato dai suoi vecchi fedeli per l’abitudine di chiedere frequenti somme di denaro per aiutare la chiesa, è stato anche condannato a risarcire 4 parti civili - giovani con cui avrebbe avuto relazioni - per una somma complessiva di 14.000 Euro. Morini, successivamente ridotto allo stato laicale, era finito al centro di uno scandalo scoppiato nel 2017 dopo le dichiarazioni di un giovane escort, a cui l’ex parroco si sarebbe presentato come magistrato. Il giovane, poi costituitosi parte civile, con la sua deposizione avrebbe svelato spese in cene, viaggi e costose spa, oltre che festini hard.

