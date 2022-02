Bari, abusi in ambulanza su una studentessa ubriaca: arrestato un 36enne

Bari, abusi in ambulanza su una studentessa ubriaca: si era sentita male avendo bevuto troppo a una festa

Un paramedico volontario è agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata. Avrebbe abusato, all'interno di un'ambulanza, di una studentessa universitaria approfittando della fatto che la ragazza si era sentita male per aver bevuto troppo ad una festa. Si tratta di Gaetano Notaro di 36 anni, per il quale è stata ora emessa una misura cautelare.