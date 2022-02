Festival Sanremo 2022: c'è Checco Zalone, segui la diretta su affaritaliani.it

Il Festival di Sanremo in diretta su affaritaliani.it

La seconda serata di Sanremo prevede un cast molto ricco. Oltre agli artisti in gara, sul palco saliranno ospiti come Checco Zalone e Laura Pausini. Puoi seguire tutto lo spettacolo in diretta con il nuovo format “A Casa di Coso”, ideato e condotto da Roberto Corradi.

Gli ospiti della seconda puntata sono: Roberta Nanni, Lallo Circosta, David Perluigi, Igles Corelli, Patrick Pistolesi, Domenico De Masi, Paola Tiziana Cruciani, Lino Pannofino, Bebo Storti, Boris Sollazzo, Salvatore Marino e Gaia Catullo.

Ci sarà inoltre il gruppo musicale dei Magical Dreams, che si esibirà dal vivo.

