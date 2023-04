Donna colpita in testa da un mattone a Pesaro

Pesaro, donna aggredita alla testa con un mattone: è grave

Intorno alle nove di stamattina una donna originaria di Pesaro è stata aggredita da ignoti. Una volta ritrovata in strada è subito stata soccorsa e portata - non senza inconvenienti - presso l’ospedale del capoluogo marchigiano, dove si trova ricoverata in codice rosso. La quarantenne ha riportato un trauma cranico e un ematoma alla fronte; per questo inizialmente era stata allertata un’eliambulanza da Ancona. Il soccorso aereo però è stato “bloccato” dalla collisione di una delle pale del velivolo stesso contro un cartellone pubblicitario, in fase di atterraggio. La donna è una collaboratrice domestica e al momento dell’incidente usciva appunto da un’abitazione nella quale si era recata per svolgere il consueto lavoro di pulizie.

La ricerca del presunto aggressore è ora sotto indagine della polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica e il movente del fatto. Si ipotizza che l’aggressione sia partita ben prima del luogo del ritrovamento - in via Montenevoso a Pesaro - della donna ferita e che lì si sia soltanto “esaurita” la ferocia dell'autore del misfatto; probabilmente la donna è stata avvicinata proprio da un suo conoscente.