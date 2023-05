Donna trovata morta sulla spiaggia: giallo a Fiumicino

Donna trovata morta sul litorale di Fiumicino: è giallo sulla sua identità

È ancora giallo attorno al cadavere della donna trovata morta il Primo maggio sul bagnasciuga della spiaggia di Passoscuro, litorale nord di Fiumicino a una trentina di chilometri dalla Capitale. La presenza del corpo è stata segnalata poco prima delle otto del mattino da un passante, che ha telefonato al Numero Unico per le Emergenze, che a sua volta ha attivato la sala operativa della Capitaneria di Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Roma e i sanitari del 118.

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe dei segni di tumefazione sul volto e gli investigatori non escludono quindi che possa essere stata picchiata. Il corpo, inoltre, non presenterebbe segni riconducibili a una lunga permanenza in acqua; sarà comunque il medico legale ad accertare la causa del decesso con l'autopsia.

A quanto si è appreso, non sono stati trovati documenti indosso alla donna per poter risalire alle sue generalità, e la Capitaneria sta eseguendo una ricognizione via mare per cercare eventuali effetti personali. La nazionalità della vittima parrebbe caucasica, e l’età compresa tra i 40 e i 45 anni. La donna aveva addosso una camicetta, dei leggins ed una giacca a vento.