Doppia sparatoria a Rotterdam, diversi morti e feriti. Fermato un 32enne

Sparatorie multiple a Rotterdam. Si cerca il killer

In una serie di eventi sconcertanti, la polizia di Rotterdam ha confermato che diverse persone sono rimaste uccise in due sparatorie separate. Il primo episodio si è verificato presso l'Erasmus Medisch Centrum, uno dei principali ospedali della città, quando un colpo di arma da fuoco ha squarciato l'aria all'interno della struttura. Poco dopo, un altro sparo ha riecheggiato in una residenza nelle immediate vicinanze. Entrambi i luoghi sono stati teatro di incendi dolosi, innescando una massiccia risposta delle forze dell'ordine.

Le autorità hanno reagito prontamente, inviando squadre di arresto sia all'ospedale universitario che nell'area residenziale situata a circa 1,5 chilometri di distanza dalla struttura medica. Attualmente, le identità delle vittime e la gravità delle loro ferite rimangono sconosciute. Una testimonianza oculare ha suggerito che una delle vittime potrebbe essere un docente, ma questa informazione non è stata ancora confermata dalle autorità competenti. La polizia locale non ha specificato esattamente il numero delle vittime, dicendo solo: "Diverse persone sono state uccise oggi nel corso di almeno due sparatorie a Rotterdam".

Una delle informazioni cruciali è che uno degli individui feriti è stato trovato all'interno dell'ospedale, mentre gli altri due sono stati scoperti nella residenza vicina. Per garantire la massima sicurezza, le autorità hanno ordinato a tutto il personale degli uffici dell'ospedale di evacuare e attendere ulteriori istruzioni. L'aggressore, presumibilmente armato di una pistola, è riuscito a fuggire a bordo di uno scooter, sfuggendo inizialmente alla cattura. La polizia, però, non ha perso tempo e ha immediatamente iniziato una ricerca intensiva all'interno del complesso ospedaliero. Secondo le prime descrizioni, l'aggressore è stato identificato come una persona alta, dai capelli neri, che indossava uno zaino e auricolari, e avrebbe un'età compresa tra i 20 anni.

In uno sviluppo significativo, un uomo di 32 anni è stato arrestato sull'eliporto dell'ospedale, precedentemente utilizzato per l'atterraggio degli elicotteri d'urgenza. La situazione sul luogo dell'arresto è stata descritta come caotica, con i residenti e il personale dell'ospedale che osservavano in apprensione. L'indagine su questi episodi è ancora in corso, e le autorità stanno lavorando con determinazione per raccogliere ulteriori informazioni che possano portare alla cattura dell'aggressore e alla comprensione di quanto accaduto.