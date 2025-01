Doppio cognome ai figli: l’uguaglianza fra i genitori

Egr. Avvocato,

io e mio marito stiamo per diventare genitori. Vorrei che mio figlio portasse anche il mio cognome, oltre a quello del padre, è possibile? Ci sono procedure da seguire?

Gentile lettore,

fino a qualche anno fa, in Italia vigeva la normativa codicistica dettata dall’art. 262, comma 1, c.c. secondo cui “alla nascita, i figlio avrebbero assunto esclusivamente il cognome del padre”.

Tale retaggio, ancorato a una cultura patriarcale, è stato sradicato con la recente pronuncia della Corte Costituzione (sent. n. 131/2022), con cui formalmente viene abrogato l’articolo di cui sopra.

Difatti, il 1° giugno 2022 è stata dichiarata l’illegittimità dell’assegnazione esclusiva del cognome paterno ai nuovi nati.



Pertanto, dal 2 giugno 2022, i neonati assumono automaticamente un doppio cognome, dato dall’unione dei cognomi dei genitori tramite una dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Si precisa, inoltre, che l’ordine di apparizione dei cognomi viene stabilito dai genitori, che potranno anche assegnare al bambino solo il cognome paterno o solo quello materno.



La sentenza precisa, inoltre, che in caso di disaccordo dei genitori riguardo all’attribuzione di uno solo dei cognomi o riguardo all’ordine di apparizione, la decisione sarà affidata ad un giudice.

La pronuncia della Corte Costituzionale si fonda principalmente sul principio di parità tra uomo e donna, nonché tra padre e madre, che si deve riflettere anche sulla scelta del cognome del figlio.

Tale decisione si estende anche ai casi di adozione e riconoscimento del figlio.

Tuttavia, non avendo efficacia retroattiva, per i nati prima del 2 giugno 2022 bisogna presentare un’istanza alla Prefettura per poter cambiare il cognome e tale procedura è valida sia per i minorenni che per i maggiorenni.



Con detta istanza si può aggiungere non solo il cognome materno o il cognome del marito, ma anche il cognome di un parente, del compagno, ecc.

In conclusione, in caso di accordo tra i genitori l’apposizione del doppio cognome a partire dal giugno 2022 è automatica e non necessità del consenso del padre.

Invece, nel caso in cui si voglia solamente aggiungere il cognome materno o se lo stesso deve precedere quello paterno, allora sarà necessario il consenso anche del padre.

*Avvocato