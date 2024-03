Dossieraggio, De Benedetti all'Antimafia. Procura Perugia, le chat della faida

Dossieraggio, le chat di due pm e un cancelliere infedele. La faida nella Procura di Perugia

Il caso dei presunti dossieraggi ai danni di politici e vip continua a tenere banco e si muove la commissione Antimafia che ha deciso di convocare anche l'editore del quotidiano Il Domani in udienza. Oltre a Carlo De Benedetti sarà sentito anche il direttore del giornale Emiliano Fittipaldi, entrambi - si legge su Il Giornale - dovranno fornire spiegazioni sulla presunta complicità di tre giornalisti con il finanziere Pasquale Striano, la persona che fisicamente scaricava questi file segreti. Ma intanto è esplosa anche la battaglia all'interno della Procura di Perugia, lo scontro tra il procuratore generale Sergio Sottani e il procuratore Raffaele Cantone è sempre più evidente e ora spuntano anche le chat - riportate da Il Giornale - che confermano i dissidi. "Raffaele Cantone dicono lo voglia la Massoneria ma mi pare eccessivo. Sergio Sottani? È un po’ malvagio".

Dai messaggi che si scambiavano due pm e un cancelliere infedele - riporta Il Giornale - emergono tutti i problemi interni. C'è anche chi ipotizza un intervento del ministro della Giustizia Nordio: "Ispettori? È un atto inevitabile e urgente per l’enorme fuga di dati sensibili", scrive su X Enrico Costa di Azione. La faida - prosegue Il Giornale - vede da un lato il Pg Sergio Sottani, dall’altro Raffaele Cantone, che si è beccato una strigliata da Sottani per le sue intemerate troppo "colpevoliste" in commissione Antimafia sul presunto sistema di dossieraggio e che di fatto è stato messo sotto "sorveglianza".