Dossieraggio su Meloni, spuntano altri "spioni" a Bari: nuovi indagati

Dossieraggio su politici e vip, spuntano nuovi accessi abusivi

Qualche mese fa era scoppiato l'ennesimo caso giudiziario legato ai dossieraggi, a ottobre un ormai ex funzionario di banca della provincia di Bari era finito sotto inchiesta per aver spiato i movimenti sui conti di decine di politici e vip, tra cui anche quello della premier Giorgia Meloni. Ma a quanto pare il funzionario Vincenzo Coviello non era l'unico a farlo. Si allarga - in base a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - l’inchiesta della Procura di Bari sui presunti accessi abusivi ai conti correnti. Ci sono altri iscritti, per lo stesso reato, nell’inchiesta nata su iniziativa della procura pugliese. Si tratta di almeno un altro dipendente della stessa banca, ma non è escluso che lavori in un'altra filiale.

L’inchiesta è tenuta riservatissima e nessun dettaglio filtra dalla procura. L’inchiesta di Bari, a ogni modo, è diversa (e non ha nulla a che fare) con quella di Perugia sul finanziere Pasquale Striano: in questo caso - prosegue Il Fatto - gli accessi abusivi riguardavano segnalazioni per operazioni sospette (Sos) della Banca d’Italia o dati di inchieste. A Bari le notizie di chi aveva gli accessi per poterle consultare, riguardavano invece i movimenti dei conti correnti. Il sospetto è sempre quello che siano stati consultati, senza ragioni specifiche, conti correnti di politici e vip. Non vi è alcuna conferma sul fatto (dunque non verificato) che gli indagati abbiano agito insieme, né che facciano parte della stessa filiale.