Dramma in crociera, 12enne cade dal balcone e muore dopo un volo di 20 metri

A dodici anni muore in crociera, il ragazzino ha perso la vita precipitando dal balcone della sua stanza e finendo sul ponte centrale della nave Harmony of the Seas

Doveva essere una settimana di relax per festeggiare il suo compleanno e invece la crociera, a bordo della nave Harmony of the Seas della Royal Carebbean, si è trasformata in un incubo. Un ragazzino di 12 anni è morto precipitando dal balcone della sua cabina: un volo di 20 metri che è terminato con lo schianto sul ponte centrale, davanti a decine di persone. Inutili i soccorsi per rianimarlo.

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava giocando con alcuni suoi coetanei quando, pare mentre stava correndo, è scivolato ed è volato di sotto. Secondo alcuni testimoni durante la navigazione c'era stato mal tempo e il pavimento era umido a causa dalla pioggia. Questo potrebbe aver fatto perdere l'equilibrio al 12enne che è precipitato sul ponte centrale, dove ci sono bar e ristoranti.

"Non riesco a esprimere quanto abbia significato per me e la mia famiglia vedere così tanti sconosciuti venire ad aiutarci - le parole della mamma della vittima in un post su Facebook - e alla signora che mi ha abbracciato, grazie mille perché ne avevo bisogno". La compagnia di navigazione ha espresso tutto il suo cordoglio ed ha affidato la famiglia al personale medico per l'assistenza psicologica.