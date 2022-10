E' morto Franco Gatti, cantante dei Ricchi e poveri

Franco Gatti dei Ricchi e poveri è deceduto

È morto Franco Gatti, cantante dei Ricchi e poveri, nella mattinata del 18 ottobre: aveva 80 anni. Famoso per essere stato uno dei cantanti del quartetto dei Ricchi e Poveri, riconoscibile per il suo iconico paio di baffi. Non si conoscono ancora le cause del decesso, avvenuto a Genova. Negli ultimi anni l’artista si era però allontanato dal gruppo, non partecipando nemmeno agli eventi più recenti (se non la reunion a Sanremo del 2020), per il dolore che lo aveva travolto nel 2013, quando era morto il figlio Alessio.

Il lutto: le parole dei Ricchi e Poveri

Nonostante fosse da anni fuori dal gruppo, Franco aveva lasciato un grandissimo ricordo non solo nei fan dello storico gruppo vocale italiano, ma anche negli stessi membri della band. Raggiunti dalla notizia, hanno commentato con questa breve dichiarazione la scomparsa del collega: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco“.

Chi era Franco Gatti: la vita privata e il dramma familiare

Nato a Genova il 4 ottobre 1942, Franco aveva mosso i primi passi nel mondo della musica da giovanissimo, per poi trovare il successo con i Ricchi e Poveri dagli anni Sessanta in poi, raggiungendo l’apice della propria carriera nel decennio successivo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una sola moglie, Stefania, madre della figlia Federica, laureata in Giurisprudenza, e del figlio Alessio, scomparso all’età di 22 anni nel 2013, trovato privo di vita nella sua abitazione. Una tragedia personale che ha sconvolto completamente la vita del cantante, che decise un paio d’anni dopo di lasciare i Ricchi e Poveri con questa dichiarazione: “Dopo che mio figlio Alessio è mancato la mia vita è cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo in giro, scherzavo sui miei baffi, sul nasone, facevo lo scemetto. Ora non me la sento più".