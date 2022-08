É morto Gino Cogliandro, l'attore comico del trio i Trettré

É morto l'attore comico Gino Cogliandro

Gino Cogliandro l'attore napoletano dei Trettré è morto, all'età di 72 anni. Insieme a Mirko Setaro ed Edoardo Romano ha formato il trio comico che ha raggiunto l'apice della popolarità televisiva negli anni 80 e 90. Il successo è arrivato soprattutto grazie alla partecipazione a "Drive In", il varietà comico di Italia 1 firmato da Antonio Ricci, in onda dal 1983 al 1988.

Una volta terminata l’esperienza con i Trettré, Gino Cogliandro ha proseguito individualmente e ha fatto parte del cast di "Forum" dal 1997 al 2005, come inviato. Il comico napoletano ha partecipato anche come presenza fissa a "Buona Domenica" durante la stagione 2007/08.

Gino Cogliandro oltre a essersi cimentato come commediografo realizzando, tra gli altri, gli spettacoli "Otello ma non troppo", "A volte se ne Vanno" e "Cavoli all'ananas", Gino Cogliandro è stato protagonista anche al cinema apparendo in film come "Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì", "Italian Fast Food", "Fantozzi 2000 – La clonazione", "Made in China napoletano" e "Un figlio a tutti i costi".