È morto Sergio Lepri, addio all'ex direttore dell’Ansa: aveva 102 anni

Lo storico direttore dell'agenzia di stampa italiana si è spento nelle scorse ore all'età di 102 anni

Sergio Lepri, storico direttore dell'agenzia di stampa italiana Ansa, che ha guidato per quasi trent'anni, si è spento nelle scorso ore all'età di 102 anni. Per festeggiare il suo centenario, il 24 settembre di due anni fa, l'agenzia aveva organizzato un forum, nel quale tre direttori a confronto, tra i quali Lepri, Giulio Anselmi e Luigi Contu, avevano fatto il punto sul giornalismo di ieri, oggi e domani. Quella di Lepri è stata infatti una vita dedicata al giornalismo, cui lascia anche una eredità tangibile fatta di manuali per la professione, di cui l'ultimo è del 2011, "News, manuale di linguaggio e di stile per l’informazione scritta e parlata" edito da Rizzoli.

Sergio Lepri, fiorentino d'origine, dopo gli studi liceali e una laurea in Filosofia con una tesi sull’estetica di Benedetto Croce, approda nel mondo del giornalismo durante la seconda guerra mondiale, dirigendo a Firenze un giornale clandestino del Partito liberale.

Nel 1945 entra alla Nazione del popolo, organo del Comitato di liberazione. Due anni dopo diventa redattore capo del Giornale del Mattino, il quotidiano diretto da Ettore Bernabei. Nel 1957 viene scelto da Amintore Fanfani come suo portavoce e poi come capo del servizio stampa del suo governo dal 1958 al febbraio del 1959. Da disoccupato, nel 1960 viene assunto dall’agenzia di stampa italiana Ansa, per essere poi nominato prima vicedirettore nel gennaio 1961 e poi, un anno dopo, direttore.

Sergio Lepri è stato anche autore di libri di storia, come "L’agenzia Stefani da Cavour a Mussolini" edito da Le Monnier nel 1999 e ripubblicato nel 2001. L’ultima fatica letteraria a 94 anni con Ettore Bernabei, "Permesso, grazie, scusi. Dialogo fra un cattolico fervente (Ettore) e un laico impenitente (Sergio)".

Dal 1988 al 2004 è salito in cattedra come docente all'Università Luiss di Roma: ha insegnato Linguaggio dell'informazione e tecniche di scrittura nella Scuola superiore di giornalismo della Facoltà di scienze politiche. Nel corso della vita e carriere Lepri ha ricevuto molti riconoscimenti e onoreficenze, tra cui la nomina a Cavaliere di Gran Croce.