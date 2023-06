Efe Bal senza segreti: "Vi svelo perchè i miei clienti mi cercano"

Efe Balm sui social va fortissimo e precisa: “Non ho età, sono come il vino…”. INTERVISTA

Efe Bal, una delle trans più famose, si racconta senza segreti. Una chiacchierata molto pepata senza freni, ricca di anedotti. Efe, originaria della Turchia, da due anni è iscritta a Moscarossa, uno dei siti più conosciuti per gli incontri e che va per la maggiore. Sui social va fortissimo e precisa: “Non ho età, sono come il vino…”. Poi fa un vero endorsment ai siti di incontri: “Meno male che esistono questi siti perché troppi uomini cercano noi prostitute per trasgredire, siamo noi che salviamo i matrimoni”.

“Un uomo sposato non fa molte cose con la propria moglie e cerca trasgressione con noi”, puntualizza. Efe da anni fa il mestiere più antico del mondo e parla anche di guadagni: “Avevo un debito con il Fisco di circa 1 milione di euro, ora è prescritto. Guadagno molto, fate voi i calcoli”. Efe, poi, parla anche della tipologia di clienti senza peli sulla lingua.