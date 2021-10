Eitan Biran, seconda udienza a Tel Aviv. La zia Aya in tribunale

Mottarone, caso Eitan Biran: seconda udienza a Tel Aviv. La zia paterna Aya, che ne chiede il ritorno in Italia, in tribunale

Seconda udienza al tribunale della famiglia di Tel Aviv sul caso del bimbo di 6 anni, Eitan Biran, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, portato segretamente in Israele dal nonno materno Shmuel Peleg contro il volere della zia paterna Aya Biran, che ne chiede il ritorno in Italia. La donna è arrivata in aula, hanno riferito media israeliani. Il 23 settembre, in occasione della prima udienza, il giudice aveva stabilito che, in attesa di una decisione, il bimbo si sarebbe diviso tra le due famiglie, passando del tempo con ciascuna. Stabilito anche un rigido silenzio stampa per tutelare Eitan da pressioni e clamore.

