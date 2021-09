Eitan, arrestato il nonno a Tel Aviv: "Accusato del rapimento del nipote"

E' stato arrestato a Tel Aviv Shmuel Peleg, il nonno che ha portato via il piccolo Eitan. La polizia israeliana lo ha interrogato riguardo "le accuse di aver rapito il nipote e di averlo portato in Israele". La notizia è stata diffusa dalla polizia che ha poi fatto sapere che dopo l'interrogatorio Peleg è stato posto agli arresti domiciliari per 5 giorni.

L'ambasciatore israeliano a Roma: "Si spezza il cuore davanti agli ultimi e sorprendenti sviluppi legati al bambino Eitan Biran", ha dichiarato Dror Eydar. Le autorità israeliane, ha fatto sapere l'Ambasciata, stanno seguendo questo triste caso e se ne occuperanno in collaborazione con l'Italia, a beneficio del minore e in conformità con la legge e le convenzioni internazionali pertinenti.