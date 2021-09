"Eitan rapito? No, voleva tornare in Israele", ma per la Procura è sottrazione

"Ora la battaglia legale per il piccolo Eitan si sposta in Israele e la decisione del giudice israeliano non è scontata". E' la convinzione di Ciro Cascone, capo della procura per i minorenni di Milano, secondo il quale "è evidente che siamo di fronte a una sottrazione internazionale di minore" e in questo caso "la Convenzione dell'Aja, a cui anche Israele ha aderito, parla chiaro. Quel che mi auguro è che il giudice israeliano la applichi rigorosamente, come facciamo in Italia. Non come a volte purtroppo accade in altri Paesi, in maniera domestica".

Cascone spiega che la Convenzione dell'Aja prevede che "si faccia un ricorso al giudice del luogo dove è stato portato il bambino. Dopo aver accertato che vi è stata una sottrazione illecita (semplicemente perché Eitan risiedeva qui e chi lo ha portato via non aveva la sua custodia), il giudice dello "Stato rifugio", come si dice in gergo, dovrà ordinare il rimpatrio nel Paese di residenza. Le successive decisioni sul piccolo saranno prese dal giudice italiano".

Ma non tutti gli Stati applicano queste regole alla lettera, tant'è che "purtroppo è capitato, spero e credo che non succederà in questo caso, che alcuni Paesi favoriscano i loro cittadini. E' successo per esempio con alcuni Paesi dell'Est Europa e qualche volta con gli Usa", sottolinea il magistrato, che sui tempi della procedura prevede che "ci vorrà qualche mese" perché "innanzitutto deve intervenire l'autorità centrale, quindi il ministero della Giustizia italiano deve scrivere all'omologo israeliano" quindi "dal momento in cui la vicenda arriva davanti al giudice israeliano, quest'ultimo ha trenta giorni per decidere".

"Ovviamente - conclude Cascone - tutto dipende anche dalla velocità del canale diplomatico perche', è inutile girarci intorno, questa è una vicenda che assume dei contorni diplomatici molto importanti".

"Eitan rapito? No, voleva tornare in Israele"

Eitan "voleva tornare in Israele", lo aveva sempre desiderato, dalla tragedia della funivia del Mottarone nella quale persero la vita i genitori, i nonni e il fratellino. Così Etti, la nonna materna del bambino di 5 anni unico sopravvissuto, intervistata dalla radio israeliana 103Fm ha negato che il piccolo sia stato rapito. "Il bambino voleva tornare in Israele da sempre - ha detto.

Finalmente, dopo quattro mesi, i medici lo vedranno''. Secondo Etti, gli zii che vivono a Travacò Siccomario, in provincia di Pavia, ''hanno proibito a me e a mio marito di incontrare i suoi medici e terapisti". Eitan verrà quindi sottoposto a numerosi test e terapie allo Sheba Medical Center. "E' nato e cresciuto a casa mia - ha continuato la donna -. E' il nostro primo nipote, un bambino molto dolce e amorevole. Un bambino meraviglioso e intelligente. Durante il periodo del Covid è stato qui per sei mesi o anche di più".