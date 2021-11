Eitan, ricorso del nonno contro il ritorno in Italia

Eitan Biran news, la famgilia della madre fa ricorso contro la decisione della Corte di Tel Aviv che ha stabilito il rientro in Italia

La famiglia della madre di Eitan Biran, il bimbo di sei anni unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, ha fatto ricorso contro la decisione del tribunale di Tel Aviv che ha stabilito il suo ritorno in Italia presso la zia italiana. Lo riferisce l'emittente israeliana Canale 2. Dopo aver perso i genitori, il fratellino di un anno e i bisnonni nell'incidente della funivia lo scorso maggio, Eitan era stato sequestrato e portato in Israele dal nonno materno, Shmuel Peleg, lo scorso settembre. La battaglia legale tra i due rami della famiglia si era conclusa in prima istanza con un pronunciamento a favore della zia Aya, la sorella del padre, residente in Italia.

"Ci auguriamo che il Tribunale distrettuale di Tel Aviv respinga il ricorso". Questa la reazione di Shmuel Moran, Avi Himi e Alon Amiran legali di Aya Biran - zia paterna di Eitan - al ricorso presentato da Shmuel Peleg, nonno materno del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. "La sentenza del tribunale della famiglia - hanno sottolineato - parla da se' ed e' completa, ben fondata, approfondita e accademica".I legali si augurano che "come determinato" dal Tribunale della famiglia" di Tel Aviv,Eitan torni "il piu' rapidamente possibile alla sua famiglia, alla sua scuola, alle strutture terapeutiche da cui era stato rapito".

