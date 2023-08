Elettricista fa le avances a una cliente sposata, ma lei pubblica tutto. Video

Elettricista lascia un biglietto di avances alla cliente sposata; ecco come reagisce lei. VIDEO

“Sono costantemente scioccata dal coraggio e dall’audacia che hanno alcuni uomini”, ha affermato Maceon McCracken all’inizio del video diventato virale su TikTok con quasi 6 milioni di visualizzazioni.

Mentre stava aiutando suo marito con gli operai per finire di sistemare il nuovo negozio di divani e letti aperto a luglio, l’elettricista addetto ai condizionatori del salone le ha fatto delle avances. Tutto è iniziato quando McCracken gli ha chiesto una mano per spostare dei letti: “Il suo commento è stato tipo: ‘Oh, preferisco di gran lunga prendere direttive da te“. Pensando che la battuta fosse strana la donna ha preferito far finta di niente e chiudersi in ufficio per continuare a lavorare al computer. Dopo un po’, però, l’operaio “è venuto nel mio ufficio perché aveva bisogno di lavarsi le mani (…) e quando è uscito dal bagno mi ha detto: ‘Sei bellissima, mi si è spezzato il cuore quando mi hanno detto che sei sposata. Ma non mi importa, e se mai vorrai uscire insieme qualche volta fammelo sapere”.

Scioccata, in un primo momento per evitare situazioni imbarazzanti sul luogo di lavoro ha preferito non dire niente al marito Colton. Quando però il consorte è andato a pranzo, lei ha espresso il proprio disagio a rimanere da sola con l’elettricista. Infine il colpo di scena: proprio tra uno dei letti spostati insieme, Maceon (donna della Carolina del Nord protagonista di questa storia) ha trovato un bigliettino scritto a mano. “Non sto cercando di metterti nei guai, ma sei assolutamente bellissima anche se sposata. Se vuoi solo divertirti o altro, mi piacerebbe. PS: in caso contrario, considera questo solo come una nota. Sei stupenda e l’esempio perfetto di ciò che penso sia sbalorditivo”. A quel punto lei ha mostrato il biglietto al marito che ha preso in mano la situazione e infuriato ha affrontato l’elettricista. Quest’ultimo avrebbe risposto: “Quella è tua moglie? Mi dispiace tanto”.