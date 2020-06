Emilio Fede? Dopo una vita spericolata, avrebbe meritato una fine meno triste

Nel giudicare Emilio Fede, 89 anni, io credo che gli italiani siano divisi da valutazioni contrastanti. Da una parte, il disappunto per il trattamento, troppo severo, riservato dai carabinieri all’attempato collega, fermato mentre cenava con la moglie, Diana, in un ottimo ed esoso ristorante di Napoli.

Dall’altra, l’amarezza, non disgiunta dalla rabbia, per il modo in cui il fedelissimo di nonno Berlusconi, 83 anni, in tarda età, ha macchiato una brillante carriera di inviato speciale, all’estero, di direttore del Tg1 e di conduttore, sul Tg di Retequattro, di tanti programmi speciali, con numerosi sgub, sulla guerra nel Golfo, dichiarata dall’America di Bush senior.

Sul Corriere della Sera, Candida Morvillo ha vergato che la vita del giornalista è stata spericolata, tra gioco d’azzardo, belle donne e Tv. Avrebbe meritato un epilogo meno triste. O no ?