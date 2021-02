Entra nella stanza della figlia e trova ragni velenosi ovunque. VIDEO

"Gaaaahhhhhhhh, una mia amica a Sydney è appena entrata nella stanza di sua figlia e ha trovato questo...", così in un post su Twitter "Petie R", utente australiana che ha pubblicato una foto che ritrae una stanza invasa da ragni "cacciatori", una specie molto velenosa. Accade in un'abitazione australiana dove decine di ragni entrano dalla fessura di un muro. A fare la scoperta è una madre all'interno della stanza di sua figlia. In un secondo tweet, "Petie R", scrive: "Quindi, per tutti coloro che dicono che è Photoshop, ecco il video". Sicuramente qualcuno, nei commenti, ha messo in dubbio la foto postata ma "Petie R", per non lasciare nessun dubbio, ha postato anche l'impressionante video.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7 — 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 28, 2021

Secondo il sito Animali Velenosi.it, il ragno cacciatore appartiene alla famiglia Sparassidae e, nonostante sia velenoso, non è pericoloso per l’uomo. Al contrario, questi ragni sono molto utili perché si nutrono di insetti considerati invasivi dagli esseri umani, come gli scarafaggi. Il ragno cacciatore si è adattato a vivere in tutte le zone temperate, calde e tropicali del pianeta. Vive nei boschi, sotto le cortecce degli alberi, nei tronchi, tra le fessure delle rocce. Tuttavia, tendono a cercare rifugio nelle abitazioni umane e nelle auto, specie quando piove o quando le temperature si abbassano. È infatti possibile scorgere ragni della famiglia Sparassidae sotto le grondaie o all’interno, sui soffitti o sulle pareti.