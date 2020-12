Ercolano, maxi rissa per strada durante il lockdown. Video

Una maxi rissa in strada a Ercolano, in provincia di Napoli, tra le macchine parcheggiate e la gente indignata dalle finestre a riprendere la scena, ha scatenato l'ira sui social. Nonostante il lockdown decine di persone si sono picchiate con calci e pugni tra le urla e i clacson impazziti. Il video, diventato virale in rete, è stato postato da un uomo che racconta il triste spettacolo commentando: "Questa è Ercolano".