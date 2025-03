Erina Licari, a uccidere la donna non è stato un randagio ma il suo stesso cane. Trapani sotto choc

Erina Licari, a uccidere la donna non è stato un randagio ma il suo stesso cane

Si chiamava Erina Licari, aveva 62 anni ed è morta a Petrosino, in provincia di Trapani, dopo essere stata aggredita dal suo cane. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Erina si trovava nel garage della casa di campagna per dare da mangiare all’animale quando è stata azzannata al volto. Il cane, un meticcio di grossa taglia di proprietà della famiglia, non le ha lasciato scampo. A trovare il corpo senza vita è stato il marito, rientrato in casa poco dopo.

Stando ai media locali, il cane era solito girare libero davanti all’abitazione, in un’area compresa tra via Trapani e viale Mediterraneo, nei pressi dello stadio comunale. Erina è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma è deceduta nella serata di venerdì 21 marzo. Per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti, il commissariato di polizia di Marsala sta conducendo le indagini sotto il coordinamento della Procura.