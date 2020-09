Escort: ridotta condanna Tarantini a 2 anni e 10 mesi - La Corte d'appello di Bari, dichiarando la prescrizione di 14 dei 24 capi d'imputazione contestati, ha ridotto a 2 anni e 10 mesi di reclusione (da 7 anni e 10 mesi inflitti in primo grado) la condanna nei confronti di Giampaolo Tarantini, l'imprenditore barese accusato di favoreggiamento della prostituzione, per aver portato alcune escort nelle residenze dell'ex premier Silvio Berlusconi, negli anni 2008-2009. Tarantini e' stato ritenuto colpevole di dieci episodi di reclutamento di escort ed e' stato condannato anche a 1.500 euro di multa.



Escort: confermata condanna a 1 anno e 4 mesi per Sabina Began - La Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per Sabina Began, conosciuta come "l'ape regina" dei party che avvenivano, negli anni tra il 2008 e il 2009, nelle residenze dell'ex premier Silvio Berlusconi. Began avrebbe avuto un ruolo nel reclutamento delle escort, portate da Giampaolo Tarantini a casa Berlusconi. Nel processo erano imputati anche Massimiliano Verdoscia, amico di Tarantini per il quale e' stato dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione, e il pr milanese Peter Faraone, per il quale e' stata decretata la prescrizione di alcuni reati e l'assoluzione per altri.