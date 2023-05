Esplosione a Milano, estinto l'incendio. Ferito l'autista del furgone

Esplosione in centro a Milano, il sindaco Sala: "State a casa con le finestre chiuse"

(Articolo in aggiornamento...). Milano nel caos. Un vasto incendio si è verificato in via Vasari, in zona Porta Romana. Il fuoco ha coinvolto diverse vetture e almeno due appartamenti provocando una nuvola nera alta qualche decina di metri ha invaso il cielo della città.

Secondo i carabinieri a provocare il disastro sarebbe stato un furgone contenente diverse bombole di ossigeno. L'autista del suddetto veicolo è rimasto ferito, ma non in modo grave.

Evacuati l'Ospedale Auxologico e alcuni palazzi. Evacuata anche una scuola nelle immediate vicinanze, tutti i bambini stanno bene. Da quanto si apprende, l'incendio sarebbe stato spento dai pompieri.