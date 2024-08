Estrazione Lotto 6 Agosto 2024: Numeri vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto - Scopri tutte le combinazioni

Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 6 agosto 2024, l’attesa di un vincitore per il ricco Jackpot da oltre 58 milioni di euro è stata ancora una volta disattesa. Nessun giocatore è riuscito a centrare la combinazione vincente da sei numeri, né il '5+1'. Tuttavia, sette fortunati sono riusciti a conquistare un rispettabile premio da 24.340 euro ciascuno, indovinando cinque numeri.

I Numeri estratti e come si vince

La combinazione vincente di oggi è stata: 4, 11, 85, 86, 87, 88, con il Numero Jolly 38 e il Numero Superstar 2. Nonostante nessuno abbia ottenuto il jackpot, i premi minori hanno comunque fatto felici diversi giocatori.

Per chi non è familiare con il sistema del SuperEnalotto, ecco come funziona: per vincere il premio massimo bisogna indovinare tutti e sei i numeri estratti. Anche se non si azzeccano tutti i numeri, si può comunque vincere con combinazioni di 2, 3, 4 o 5 numeri. Inoltre, con il numero Superstar si possono incrementare ulteriormente le vincite.

Quanto Costa Giocare al SuperEnalotto?

Partecipare al SuperEnalotto non richiede un grosso investimento. La schedina minima costa 1 euro e permette di giocare una combinazione di sei numeri. Se si desidera aggiungere l’opzione Superstar, il costo totale della giocata sale a 1,50 euro. Per i più ambiziosi, esistono sistemi di gioco che permettono di giocare fino a 27.132 colonne contemporaneamente, aumentando le probabilità di vincita.

Come verificare le vincite

È possibile controllare se la propria schedina è vincente direttamente sull’App del SuperEnalotto o consultando l'archivio online delle ultime 30 estrazioni. Questo servizio è particolarmente utile per chi non ha avuto la possibilità di verificare i numeri appena estratti e vuole controllare le giocate passate.

Il Jackpot sale a 58,9 Milioni di Euro

Il Jackpot non assegnato di oggi porta l’ammontare complessivo del montepremi a 58,9 milioni di euro per la prossima estrazione. Con un montepremi così alto, la prossima estrazione di giovedì 8 agosto 2024 promette di attirare ancora più partecipanti, tutti in caccia del tanto agognato "6".

I numeri del lotto e del 10eLotto

Oltre al SuperEnalotto, sono stati estratti anche i numeri del Lotto e del 10eLotto. Ecco i principali numeri vincenti di oggi:

Lotto:

Bari: 89, 80, 7, 6, 10

Cagliari: 29, 5, 35, 2, 12

Firenze: 83, 41, 3, 11, 7

[continua con altre ruote...]

10eLotto:

Numeri vincenti: 5, 6, 7, 9, 10, 16, 20, 29, 30, 35, 40, 41, 47, 48, 49, 62, 80, 82, 83, 89

Numero Oro: 89

Doppio Oro: 89, 80

Prossime estrazioni e consigli per giocare

Se non avete vinto oggi, non disperate! Il SuperEnalotto offre nuove opportunità di vincita ogni settimana con estrazioni il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Per chi desidera tentare la fortuna, il consiglio è di giocare con moderazione, ma senza perdere l’entusiasmo, perché la prossima combinazione vincente potrebbe essere la vostra!

Non dimenticate di verificare sempre le vostre giocate e buona fortuna per le prossime estrazioni!