Etna, eruzione spettacolare: guarda le foto

Etna, eruzione oggi 9 agosto 2021

Nuova eruzione dell'Etna. Dalla scorsa notte boati ed esplosioni si susseguono e si sentono a km di distanza. Dopo cinque giorni di tregua tornano a piovere pietre e cenere sui vicini centri abitati.

Intorno alle 4.30 le telecamere dell’Ingv Osservatorio Etneo hanno registrato un nuovo trabocco lavico del cratere di Sud-Est accompagnato da una colonna di cenere e da forti boati fino alle 6 del mattino che hanno risvegliato gli abitanti dei Comuni dell’hinterland di Catania.

Etna, eruzione oggi: possibili ritardi dei voli aerei

"Possibili ritardi su voli in arrivo e in partenza causa eruzione Etna". E' quanto scrive sui social la Sac, la società do gestione dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, dopo la nuova e potente eruzione dell'Etna. Per tutta la notte si sono susseguiti boati ed esplosioni che si sono sentiti a km di distanza.