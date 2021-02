Etna, nuova eruzione: getti di lava fino a 300 metri. VIDEO

Un nuovo incremento della frequenza e della intensita' dell'attivita' stromboliana, accompagnata da emissione di cenere, e' stato registrato nella notte nel cratere di sud-est dell'Etna, con lancio di materiali fino a un'altezza di circa 300 metri Contemporaneamente, rende noto l'Osservatorio etneo dell'Ingv, si sono formate due piccole colate laviche, una in direzione Valle del Bove e l'altra in direzione sud-ovest. Per quanto riguarda l'ampiezza del tremore vulcanico, dopo avere raggiunto valori medi, ha mostrato un evidente incremento spostandosi nella fascia dei valori alti. La localizzazione della sorgente permane al di sotto del cratere di sud-est a una quota di circa 2.800 metri.

Video di Local Team