Eurovision, Emma Marrone e l'attacco inaspettato a Damiano (Maneskin)

"Sessismo" all'Eurovision 2021. Emma Marrone: Damiano David sì e io no?

Emma Marrone non se le tiene. "All’Eurovision del 2014 mi hanno presa in giro per i pantaloncini di scena colore oro che uscivano dal vestito. Damiano dei Maneskin invece è arrivato in conferenza stampa a petto nudo con gli stivali sul tavolo e la bottiglia in mano. Lui è stato apprezzato". La cantante lo ha affermato al CorSera, in occasione del primo concerto dopo le riaperture, a Lignano Sabbiadoro. "Non sto a contare i pregiudizi subiti, ho imparato a fregarmene - continua -. A volte ero troppo avanti e non sono stata capita". Poi tornando indietro all’Eurovision del 2014: "Anziché essere sostenuta perché avevo portato un pezzo rock come La mia città, un atteggiamento non da classica cantante pop italiana che punta sulla voce o sulla femminilità, venni massacrata: si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze". "Ora che Damiano dei Maneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo".