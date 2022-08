Evade i domiciliari e va a Gallipoli. Ma la polizia lo seguiva su Instagram

Evade e si tuffa nella movida del Salento. Beccato! Ora è in prigione

Ormai non sfugge più niente da quando ci sono i social. Così è stato incastrato un 27enne di Modena. Il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari in Emilia Romagna ma la sua voglia di vacanza era incontrollabile e così ha pensato bene di evadere dagli arresti per tuffarsi nella movida di Gallipoli. Ma dopo aver pubblicato delle stories su Instagram è stato raggiunto dalla polizia e condotto in carcere. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo in una casa isolata, di proprietà di alcuni parenti, nei pressi del comune salentino di Matino.

A tradire il detenuto è stata la sua irrefrenabile voglia di condividere sui social network la sua "bravata", probabilmente nella recondita speranza che nessun operatore delle forze dell'ordine se ne accorgesse. Le immagini pubblicate su Instagram, invece, hanno permesso di scovarlo nel Salento e di arrestarlo. Quando si sono presentati alla porta, il 27enne era in compagnia di alcuni amici. Ora è stato trasferito in carcere. Ed è molto probabile che dovrà rimanerci a lungo.