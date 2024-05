Ex vigilessa uccisa nel Bolognese, resta in carcere il collega indagato

Il gip del tribunale di Bologna, Domenico Truppa, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giampiero Gualandi, 63enne ex comandante della polizia locale di Anzola dell'Emilia, accusato dell'omicidio della ex vigilessa 33enne Sofia Stefani.

Il fermo non è stato convalidato, perché non è stato ritenuto sussistente il pericolo di fuga. Ma è stata comunque valutata l'esigenza cautelare.

L'avvocato Claudio Benenati, difensore di Giampiero Gualandi, ha commentato così la decisione del gip: "Secondo il giudice sussistono gravi indizi e ha disposto la custodia cautelare in carcere, pur non convalidando il fermo. Non siamo d'accordo e faremo ricorso di riesame al tribunale della Libertà".