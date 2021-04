Ezra Furman: "Sono una mamma trans: anche noi possiamo essere genitori"

Ezra Furman esce allo scoperto: “Sono una mamma trans e ne sono orgogliosa”

L’autrice del brano “Love you so bad”, diventato famoso in quanto parte della colonna sonora della serie Netflix “Sex Education”, ne ha parlato attraverso i propri social: “Sono una donna trans e ormai da tempo (poco più di due anni) sono anche una mamma”, ha spiegato la cantautrice americana di 35 anni.

È la prima volta che Ezra accetta di definire il proprio genere, dopo anni nei quali si era detta “non binaria”.

Oggi lo fa in questi termini: “Non è stato un viaggio facile, ma ormai ho accettato il fatto di essere una donna. Certo, per me è una cosa complicata, ma in fondo lo è per ogni donna di qualunque tipo”.

Il passo più difficile, tuttavia, è stato parlare della propria maternità: “Fino ad ora non l’avevo ancora fatto in pubblico per paura di essere giudicata e messa sulla graticola, come se fossero questioni di rilevanza pubblica e non solo fatti miei e della mia famiglia”.

La sua decisione di parlarne è legata alla necessità di lanciare un messaggio: si può essere genitori, anche se si è trans.

“Uno dei problemi legato alla condizione di transessuale è che manca una chiara visione di come si possa diventare adulti, crescere ed essere felici, invece che morire giovani. Quando è nato nostro figlio, non avevo praticamente nessun esempio di donna trans capace di crescere dei bambini. Sono una donna trans e sono una mamma. È possibile. Non mi ero mai sognata che fosse possibile essere felice e realizzata come trans che viene allo scoperto e nel contempo essere anche genitore. Invece lo è e io sto vivendo questa cosa”.