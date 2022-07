Fa pipì in un piazzale viene sorpreso dai Carabinieri e multato per 5mila euro

Un giovane fa pipì in un piazzale, viene sorpreso dai Carabinieri che lo multano per 5 mila euro

Fate attenzione dove e a che ora fate pipì in un luogo pubblico, a un 29enne è costato 5 mila euro di multa. Il giovane originario di Mariano Comense è stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri, che alle 4 del mattino passavano per i controlli di routine, nei pressi di un piazzale di Verano Brianza, vicino ai ristoranti McDonald's e Burger King, frequentati di giorno e di notte da migliaia di persone.

I militari hanno attuato l'articolo 726 del codice penale, che prevede l’applicazione di una multa minima di 5mila, fino a un massimo di 10mila, per chi in luogo pubblico o esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza, come appunto fare pipì per strada. Soprattutto, nelle ultime settimane le forze dell'ordine sono impegnate nel contrasto alla movida estiva e ai comportamenti che disturbano la quiete pubblica. Il 29enne è stato multato e denunciato per atti contrari alla decenza e deturpamento di luogo pubblico.