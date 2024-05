Falcinelli, la madre: "Si sveglia di notte e urla. Non è più lui, ha problemi"

Matteo Falcinelli, il giallo del locale per spogliarelliste e le torture. La madre svela dettagli inediti

Matteo Falcinelli, il 25enne che è stato torturato dalla polizia degli Stati Uniti a Miami. Il suo caso è diventato anche diplomatico e si è mosso in prima persona il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Massima attenzione sul caso". Ma a spiegare i dettagli di quanto è successo è la madre del ragazzo, Vlasta Studenicova. "La prima cosa che voglio sia chiara - spiega la donna a Il Corriere della Sera - è che mio figlio è entrato in quel locale convinto che fosse un bar come gli altri e non un posto di spogliarelliste. Mai avrebbe speso dei soldi in quel modo. La presunta richiesta di riavere 500 euro non è vera. È un ragazzo responsabile, che fa volontariato e ha chiaro quale sia il suo obiettivo". Il ragazzo ora è libero, ma la madre spiega che la sua vita è cambiata.

"Mio figlio è rimasto legato a terra per 13 minuti con le mani e le caviglie dietro la schiena quando anche pochi secondi in quella posizione potrebbero essere fatali. Ha rischiato di morire. Aveva la schiena a pezzi quando è andato in ospedale, ancora oggi ha difficoltà a compiere movimenti banali di vita quotidiana con le mani, come svitare il tappo di una bottiglia per le conseguenze di quei polsi legati così stretti. E poi c’è il resto. Ora - prosegue la madre di Falcinelli a Il Corriere - è debilitato, impaurito, sconvolto. Gli hanno distrutto la vita. Mio figlio si sveglia di notte urlando, sogna di essere arrestato di nuovo, sa che ha subito un trattamento arbitrario e teme di poterlo rivivere magari a un banale controllo all’aeroporto".