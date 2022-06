Fascicolo sanitario Ue? Regalo a Big pharma: i nostri dati un grande business

Sanità digitale e potere, chi avrà interesse a investire miliardi in qualcosa che non ha una ricaduta economica sul breve? Il nostro PNRR investe circa 2,5 miliardi in sanità digitale. In futuro ci saranno i medici di Apple, Ibm, Amazon...

“A me non frega niente, ho la comodità di non recarmi a ritirare gli esami”. “Questa è la frase che ti dicono i pazienti quando gli parli dei pericoli del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) on line”, riferisce un chirurgo turbato, che preferisce l’anonimato. Un disastro per la protezione dei dati sensibili. Ma se, tramite strutture pubbliche, è così macchinoso accedere ai propri dati sanitari l’atteggiamento è comprensibile. In una società sempre più stressante e caotica ci aspettiamo risposte veloci. Ma siamo nel più grande business del futuro: l’accesso ai nostri dati sanitari che ridisegneranno la vita. E lo faranno soprattutto tramite il fascicolo e i nostri dati on line.

Perché i nostri dati sanitari on line possono essere un pericolo

Il Fse è uno strumento che traccia la vita sanitaria degli assistiti, memorizzando ogni informazione di natura sanitaria, visite, medicine assunte, eventi avutisi o prodotti sul territorio nazionale dalle strutture e dai professionisti autorizzati. L'assistito può accedere al Fse e decidere di rendere accessibili le proprie informazioni a medici e professionisti, attraverso la manifestazione esplicita di un consenso alla consultazione. Ma quale è il livello di protezione dei nostri dati? E chi riesce ad accedervi comunque?

Con l’European Health Data Space (il fascicolo sanitario europeo), che sta ideando la Commissione UE, le maglie degli Fse nazionali si allargano ulteriormente, e si riducono le protezioni alla privacy. Industria farmaceutica e multinazionali vi potranno accedere. E con questa disponibilità dettagliata potranno ridisegnare i sistemi sanitari del futuro, in sinergia con i grandi colossi della Big Tech: Facebook, Apple, Amazon, Ibm e Google.

Che significa? Che ciò che è conveniente economicamente e farà produrre altro denaro immediato verrà indagato, curato, perseguito. Ciò che non produce denaro sul breve, dalle cure alle ricerche, lasciato tendenzialmente marcire, con i sistemi sanitari nazionali felici di adeguarsi. Vedi ad esempio le malattie rare o di difficile diagnosi che tanto rare non sono più nelle nostre società industrializzate e che non vengono monitorate adeguatamente e si diffondono a macchia l’olio.