Febbre alta e complicanze dell'influenza: muore una bimba di soli due anni

Bimba di 2 anni e mezzo muore per complicanze dell'influenza nel Leccese. Comunità sotto choc

Siamo nel 2022, ma si muore ancora d'influenza: una bimba di soli due anni si è spenta a causa di complicanze causate dai sintomi influenzali, come la febbre alta. La tragedia è avvenuta nel Salento, a Siniscola, frazione di Gallipoli. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. Il decesso è avvenuto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove la piccola era stata ricoverata tra Natale e Santo Stefano, dopo aver fatto tappa all'ospedale di Gallipoli. La piccola era giunta al Pronto soccorso del nosocomio gallipolino, per una gastroenterite, e di lì a poco trasferita al reparto di Pediatria dell'ospedale di Lecce per ulteriori accertamenti, visto che le sue condizioni continuavano ad aggravarsi. Dalla successiva risonanza è risultata una Encefalomielite, come diretta conseguenza del virus influenzale (H1N1) che ha portato alla morte della piccola. Nella comunità salentina il sentimento che prevale è ora lo sgomento. Il sindaco di Sannicola Cosimo Piccione ha dichiarato: "Siamo sotto shock, una tragedia simile non potevamo minimamente aspettarcela. Siamo vicini al dolore della famiglia della piccola".