Femminicidio Emanuela Massicci, chi è il marito Massimo Malavolta. L'identikit del killer

Femminicidio ad Ascoli, fermato Massimo Malavolta: il marito della vittima. Ma chi era l'uomo? Dal lavoro alle liti con l'ex compagna

La vittima si chiamava Emanuela Massicci. Mamma e maestra di 45 anni, era sposata con Massimo Malavolta di 48 anni, un operaio dipendente di una fabbrica della zona industriale di Ascoli Piceno. Il medico legale dovrà stabilire l'esatta causa della morte della donna. Non è ancora chiaro se sia stata uccisa a coltellate.

L'uomo - Massimo Malavolta di circa 48 anni -, si trova piantonato all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per delle ferite che si sarebbe auto inferte con un coltello. Le sue condizioni non destano comunque alcuna preoccupazione. Un uomo manesco secondo alcuni testimoni, operaio con lavori ultimamente saltuari e un passato un po' turbolento. Non un omone ma un marito che spesso usava le mani e la violenza.

Per molti il femminicidio di Ascoli era una storia già scritta. Liti continue, minacce, e un amore da tempo diventato odio. Lacrime e sgomento tra chi conosceva Emanuela Massicci, la mamma uccisa dal marito Massimo Malavolta in casa a Castignano, frazione di Ascoli Piceno con 900 abitanti. La coppia viveva in una villetta bianca insieme ai figli di 5 e 10 anni, presenti in casa mentre il papà uccideva la madre. Dietro al tremendo femminicidio, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 19 dicembre, ci sarebbero tanti liti e momenti difficili che la coppia stava attraversando.