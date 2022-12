Ferrara: un'auto pirata travolge due ciclisti, morto 16enne

Ieri sera, 30 novembre alle 22.00 circa, un 16enne è morto e un altro giovanissimo è rimasto gravemente ferito, a Ferrara dopo che entrambi, mentre erano in bicicletta, sono stati travolti da un’auto. L'incidente è accaduto nei pressi della frazione di Codrea, sulla via Pomposa.

Da una prima ricostruzione dei fatti, i due ciclisti stavano pedalando in quel tratto di strada buio quando la vettura gli è piombata addosso. Il conducente, che in un primo momento è scappato, sarebbe poi tornato sul luogo dell'incidente. Il ferito, in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale di Cona, sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale, per ricostruire la dinamica dell'incidente.