Festa del papà, attività annullate in un asilo di Viareggio

Festa del papà, un asilo di Viareggio cancella le attività per il 19 marzo. E' polemica

Un asilo di Viareggio ha deciso di “cancellare” la festa del papà, eliminando il laboratorio dedicato alla ricorrenza che cade ogni anno il 19 marzo. Una scelta, quella compiuta dalla direttrice scolastica Barbara Caterini, che ha mandato su tutte le furie diversi genitori, ma che ha anche incontrato il favore di alcuni di essi. La direttrice, intervistata, ha spiegato: “5 o 6 genitori sono venuti a lamentarsi da me perché non trovavano giusto che in quel giorno i loro figli, che non avevano il papà, venissero esclusi da quell’attività e venissero pertanto indirizzati da un’altra parte. Ho trovato le loro lamentele condivisibili, perché un laboratorio organizzato in questo modo è discriminatorio nei confronti di chi non ha un papà”.

Festa del papà, in un asilo è stop. Suor Alfieri: “Non si educa negando ad un bambino di festeggiare il suo papà”

Suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche e Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, ha espresso la sua opinione sulla recente notizia: “Cancellare la festa del papà vuol dire affossarla. Ma affossare non è mai la strategia da scegliere perché lascia strascichi di risentimento e di rivendicazione. Invito allora chi lavora nel campo educativo ad avere il coraggio della complessità che va di pari passo con il coraggio dell’intelletto e del cuore, oltre ogni parvenza di facciata e di perbenismo”.