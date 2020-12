Festa dell'immacolata: il Papa all'alba a sorpresa a Piazza di Spagna. Video

Festa dell'Immacolata: il Papa a sopresa a Piazza di Spagna

Papa Francesco sorprende i fedeli nel giorno della Festa dell’Immacolata, con una preghiera all’alba in Piazza di Spagna. Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa Vaticana, fa sapere in una nota: "Alle ore 7.00 di questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata a Maria Immacolata. Alle prime luci dell’alba, sotto la pioggia, ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova la statua della Madonna e si è rivolto a Lei in preghiera, perché vegli con amore su Roma e sui suoi abitanti, affidando a Lei tutti coloro che in questa città e nel mondo sono afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento". E ha aggiunto: "Poco prima delle 7.15 Papa Francesco ha lasciato Piazza di Spagna e ha raggiunto Santa Maria Maggiore dove ha pregato davanti all’icona di Maria Salus Popoli Romani e celebrato la Messa nella Cappella del Presepe. Ha poi fatto ritorno in Vaticano”.