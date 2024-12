Natale, quali sono i film preferiti dei vip? Claudio Amendola rivede sé stesso, ma Fabio De Luigi...

Film di Natale, da Mary Poppins a Vacanze di Natale: cosa guardano i vip durante le feste

Per molti è un corso di sopravvivenza tra parenti, abbuffate, lunghe sessioni di giochi da tavola e, perché no, domande scomode. Ma Natale è anche divano, copertina e dolci: la giusta atmosfera per una maratona di film natalizi e non, un rituale che 'praticano' anche tanti vip. Per Serena Rossi il film di Natale del cuore è 'Mary Poppins', che l'attrice ha doppiato ne 'Il ritorno di Mary Poppins'.

"E' molto più di un classico Disney, è una tradizione per me perché mi ricorda momenti bellissimi. Con tutta la mia famiglia ci mettevamo vicini vicini sotto la coperta davanti alla tv", ricorda all'Adnkronos l'attrice. Anche per Claudio Amendola il Natale è tradizione. "Il film del cuore è 'Vacanze di Natale': un cult degli Anni 80, targato fratelli Vanzina, che vede Amendola nel cast al fianco di Jerry Calà, Christian De Sica, Guido Nicheli, Stefania Sandrelli e Karina Huff.

Fabio De Luigi guarda 'Una poltrona per due', cult del 1983 di John Landis con protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd. In casa Zampaglione si guarda 'Parenti Serpenti' di Mario Monicelli: "perché è una commedia che regala dei momenti meravigliosi, tipo la scena con Alessandro Haber con il passapomodoro", racconta il cantante dei Tiromancino all'Adnkronos.

Tradizione anche a casa di Matilde Gioli, che all'Adnkronos racconta di guardare sempre "'Mamma, ho perso l'aereo' (del 1991 diretto da Chris Columbus)", perché "empatizzo molto con Kevin (interpretato da Macaulay Culkin)", e poi "amo le musiche, la scenografia, il piano delle trappole per i cattivi, che sono dei comici".

E' un film "che mi dà gioia natalizia". Stesso film anche per Luì e Sofì dei 'Me Contro Te', che nella loro lista delle pellicole da guardare durante le feste annoverano "vari cinepanettoni, come 'Vacanze di Natale', a cui siamo legatissimi", ma anche "'Polar Express', 'Elf' e 'Una poltrona per due'. Sono film che uniscono", dicono Luigi Calagna e Sofia Scalia nelle sale con 'Cattivissimi a Natale', il loro settimo film.

Tim Burton è la scelta dell'attrice Elisabetta Pellini, nelle sale con 'Buio come il cuore' diretto da Marco De Luca: "tra i miei film del cuore ci sono 'Big Fish' e 'La fabbrica di cioccolato'. Al di là del Natale il cinema è unione e intrattenimento". Per Edoardo Pesce - il 3 e il 4 gennaio al Teatro Garbatella di Roma con 'Scanzonato' - "il Natale significa 'Una poltrona per due' e 'Natale in casa Cupiello'", ma anche "i cartoni dei Tiny Toons".

Sotto l'albero non solo film di Natale. La pellicola del cuore di Paolo Calabresi è 'La vita è meravigliosa' del 1946 diretto da Frank Capra con James Stewart. "Il protagonista è George Bailey, ha quattro figli e crede di non essere in grado di potercela fare a sostenere tutto sulle sue spalle. Vuole farla finita, finché un angelo non gli mostra come sarebbe stata la sua vita se non fosse mai nato. Si non può pensare una storia più bella di questa?!", spiega Calabresi, l'indimenticabile Biascica di 'Boris'.

Può essere un film natalizio anche 'Die Hard' con Bruce Willis, almeno lo è per lo stand-up comedian Edoardo Ferrario. Durante le feste c'è chi cerca film più emotivi, come Beppe Fiorello: "io guardo sempre 'C'era una volta in America' (film del 1984 di Sergio Leone)", perché "c'è il tema della famiglia e dell'amicizia. Per me Natale non è solo l'albero", dice l'attore all'Adnkronos. Nessun film di Natale per Micaela Ramazzotti: "per me c'è solo il 26 dicembre, il giorno in cui si va al cinema a vedere i film in programmazione nelle sale", spiega l'attrice e regista.